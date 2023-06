Koulibaly, tappa a Napoli prima dell'Al-Hilal: dov'è andato e con chi

Kalidou Koulibaly l'aveva promesso: tornare a Napoli prima di cominciare la sua nuova avventura con l'Al-Hilal. Un'esperienza inedita, negli Emirati, con una scelta fatta razionalmente, potendo - con i soldi che andrà a guadagnare - aiutare la sua famiglia e il suo popolo, con tante idee in programma, con la solita passione che si traduce in gesti di grande generosità (come l'ultimo, prima di firmare per il suo nuovo club). Ma Koulibaly, come raccontato al Corriere dello Sport-Stadio, vuole godersi qualche giorno di relax.