Osimhen, incontro da brividi in Nigeria: ha rivisto una persona speciale

Momenti di forte emozione per Victor Osimhen nei suoi giorni a Lagos , in Nigeria, per le vacanze, in attesa dell'inizio della nuova stagione. L'attaccante del Napoli è sordo alle voci di mercato, si sta dedicando solo ai suoi affetti, nei giorni scorsi ha incontrato vecchi amici, è stato nella "sua" scuola, ha compiuto gesti di solidarietà e, soprattutto, ha fatto un incontro speciale: ad attenderlo, seduta, c'era Augustina Atanda . La sua è una storia particolare che si lega al destino del bomber del Napoli.

L'incontro tra Osimhen e la sua storica maestra

Si tratta, infatti, della maestra di Osimhen, una delle prime a dire al padre che Victor avrebbe dovuto fare il calciatore per continuare ad inseguire i propri sogni. Osimhen, quelle parole, non le ha mai dimenticate, per questo ha sorriso quando l'ha incontrata. I due si sono abbracciati e hanno scherzato per qualche minuto, sono stati attimi di forti emozioni che confermano la grande umanità di un ragazzo che, nonostante il successo, non ha mai dimenticato le proprie origini, alle quali anzi è ancora legatissimo, tanto da divertirsi come un bambino giocando con gli amici in Nigeria. Come fosse la Champions.