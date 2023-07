Napoli, vacanza in Messico per Lozano: che sorpresa al Pachuca

Lozano ha fatto una gradita sorpresa al Pachuca , club nel quale è cresciuto calcisticamente, facendo la trafila nel settore giovanile per poi esordire in prima squadra. Con i messicani ha totalizzato 120 presenze, prima di approdare in forza al PSV .

L'incontro di Lozano con il Pachuca

Lozano si è intrattenuto con i giovani del Pachuca nel corso delle vacanze, raccontandogli l'esperienza in Europa ma soprattutto fornendogli dei preziosi consigli per emergere. La visita del calciatore del Napoli è stata particolarmente apprezzata da dirigenti e calciatori. Tra l'altro, il futuro di Lozano non è così solido in terra partenopea: il contratto che lo lega ai colori azzurri scadrà nel 2024.