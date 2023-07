Salernitana, Iervolino sul Napoli: il futuro di Dia, Coulibaly e Paulo Sousa

Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: “Rivalità tra tifosi della Salernitana e quelli del Napoli? C’è una piccola frangia che crea meccanismi che non devono esistere. Io ho condannato da subito e continuerò a farlo sempre. Amo la Salernitana e Salerno ma sono napoletano e farò sempre così. Io penso che già d’ora da una parte e dall’altra abbiano compreso di virare nella stessa direzione”.

Iervolino poi conclude: “La voglia di tenere Dia è tanta. Il giocatore ha fatto cose incredibili e ci sono diversi club su di lui (scopri QUI quali). Contatti con il Napoli? No, nessuno. Come per Coulibaly. Tutto il trading è nelle mani del direttore sportivo, però non mi risulta. Per quanto riguarda Paulo Sousa, se i Campioni d’Italia erano interessati a lui vuol dire che stiamo facendo bene le cose“.