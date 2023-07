Napoli, il dettaglio sul calendario fa sorridere Garcia: "È positivo..."

Il campionato del Napoli comincerà affrontando il Frosinone in trasferta e il Sassuolo al Maradona per il debutto interno. Ha commentato il calendario della Serie A 2023/24 il nuovo allenatore Rudi Garcia: "Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo di serie B meritando la promozione. Nel complesso sappiamo che nel campionato di serie A non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano".