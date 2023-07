Napoli, i concerti fanno danni: lo sfogo dell'atleta al Maradona

Grandi emozioni al Maradona per il concerto dei Coldplay e poi per quello di Tiziano Ferro. Migliaia di persone hanno partecipato ad eventi unici per la città di Napoli. Ma il "risveglio" degli atleti che utilizzano la pista d'atletica dello stadio di Fuorigrotta per allenarsi è stato inaspettato. Il napoletano Alessandro Sibilio ha documentato sui social lo stato della pista che ha subito diversi danni.