Osimhen e il retroscena con Mourinho: "Sarebbe un onore lavorare con lui"

Il 30 gennaio scorso il Napoli superò la Roma 2-1 al Maradona grazie ai gol di Osimhen e Simeone . Bellissima la prima rete dell'attaccante nigeriano, stop di petto su assist di Kvaratskhelia e poi controllo col ginocchio prima di un destro secco, imprendibile per tutti. L'attaccante del Napoli, intervenuto a Soccernet, dalla Nigeria , dov'è in vacanza in attesa della ripresa della stagione, ha rivelato un retroscena relativo a quel gol, a quella notte e a un incontro ravvicinato con Mourinho.

Osimhen, la rivelazione su Mourinho: le sue parole

"L'allenatore della Roma mi disse: "Hai segnato un gol incredibile, ma non hai bisogno di tuffarti'", ma io gli spiegai che non mi tuffavo, gli feci vedere la mano (che gli era stata caplestata, ndr) e lui mi disse: "Vai avanti'". Osimhen, il cui futuro è argomento di discussione tra mercato e rinnovo, ha aggiunto: "Per me è motivo d'orgoglio sentire quelle parole, Mourinho è un grande allenatore, anche Drogba che è il mio idolo è stato con lui ed è cresciuto tanto. Parlare con Mourinho durante una partita è stato un privilegio. Per tutti gli attaccanti, soprattutto giovani, sarebbe un onore lavorare con lui".