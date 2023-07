Napoli, Osimhen entusiasta sui social: "Bellissima sorpresa!"

Una vera e propria opera d'arte. Un dipinto su tela, un "simbolo di speranza" come è stato definito dall'artista. Victor Osimhen che bacia la coppa dello scudetto appena vinto col Napoli diventa un ritratto che mostra fiera sui social Sarah Bloo Arts con le foto del prima e del dopo. Il bomber del Napoli ha condiviso l'opera d'arte sui social ringraziando l'autrice per aver pensato a lui nel suo mosaico di disegni e dipinti.

Osimhen presto tornerà a Napoli

"Stupenda sorpresa" ha scritto Osimhen che si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima dell'inizio della nuova stagione. L'attaccante del Napoli avendo giocato in Nazionale non partirà subito con la squadra per il ritiro di Dimaro. Il suo futuro, intanto, resta un rebus: per De Laurentiis è incedibile a meno che non arrivi un'offerta quantificata dal presidente del Napoli in 200 milioni. Il Psg è avvisato.