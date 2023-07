Napoli, presentazione show a Dimaro: il rinnovo, i balli e la coppa scudetto

DIMARO - Festa in Val di Sole, oltre sei mila tifosi napoletani festeggiano il Napoli, con la squadra campione d’Italia presentata nella piazza di Dimaro. Dal nuovo tecnico Rudi Garcia - salutato da una grande ovazione - al bomber Osimhen, tutti i giocatori sono sfilati sul palco per salutare i sostenitori. "Quest’anno abbiamo un nuovo allenatore e una squadra in costruzione - sottolinea il presidente Aurelio De Laurentiis - fra tre settimane vi dirò quali traguardi potremo raggiungere nella prossima stagione".