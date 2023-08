Da Anguissa a Osimhen, allenamento con tanti assenti: le ultime dal ritiro del Napoli

Prosegue il lavoro del Napoli a Castel di Sangro per preparare la prossima stagione. L'organico, però, non è al completo. Anche nel corso della seduta pomeridiana, infatti, molti calciatori hanno lavorato a parte. La società nel report ufficiale ha comunicato quanto segue: "Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Demme, Lobotka, Jesus, Saco, e Kvaratskhelia hanno svolto lavoro in piscina".