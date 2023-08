Napoli, novità su Kvaratskhelia e Osimhen: le loro condizioni

Prosegue il lavoro del Napoli a Castel di Sangro in vista della prossima stagione . Tra due settimane si torna in campo a Frosinone, domani ci sarà la terza amichevole contro l'Augsburg , intanto Garcia deve fare i conti con diversi calciatori infortunati - l'ultimo è Anguissa che salterà l'inizio di campionato - e monitora le condizioni di Kvaratskhelia e Osimhen , entrambi in forte dubbio per la gara di domani.

Napoli, come stanno Kvaratskhelia e Osimhen?

Come si legge nel report odierno, Kvaratskhelia con Zedadka, Saco, Mario Rui e Gaetano ha svolto allenamento personalizzato in campo, mentre per Osimhen lavoro personalizzato in palestra. Ancora out Gollini per attacco influenzale. I due attaccanti sono reduci da problemi fisici differenti, l'esterno ha rimediato un trauma contusivo contro il Girona mentre l'attaccante ha rimediato un affaticamento all'adduttore.