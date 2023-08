Napoli, quattro titolari verso il forfait con l'Augsburg: le ultime sull'amichevole

In attesa della prima gara ufficiale, in programma il 19 agosto contro il Frosinone per la 1^ giornata di Serie A, il Napoli è pronto a scendere in campo. A Castel di Sangro arriva l'Augsburg per l'amichevole prevista alle 18:00 di oggi. Gli azzurri avranno modo di mettere a punto alcuni dettami tattici e proseguire con la preparazione fisica. Contro i tedeschi, però, Rudi Garcia sarà costretto a rinunciare con ogni probabilità a quattro titolari.