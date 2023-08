Napoli, la rivelazione di Garcia sul rigore di Raspadori: "Ecco cosa ha fatto Osimhen"

Il Napoli è ancora travolgente. Contro il Sassuolo , gli azzurri di Rudi Garcia hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo, ma soprattutto hanno dimostrato di essere sempre tra le top d'Italia . Proprio l'allenatore francese ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida coi neroverdi, concentrandosi soprattutto su Osimhen , uscito dal campo nervoso nonostante il gol : " Ha ragione . Possiamo fare meglio sul piano offensivo e segnare un terzo gol. Per farlo, però, serve prendere la porta. Ma il grande problema è che stasera neanche il 20% dei tiri erano ben calibrati" .

Napoli, Rudi Garcia: "Vi spiego cosa ha fatto Osimhen con Raspadori"

Proseguendo, Rudi Garcia ha fatto delle valutazioni sui singoli, iniziando da Natan, assente nella partita col Sassuolo: "Ha bisogno di tempo. Si mette a disposizione, ma deve imparare la lingua. Potevo scegliere tra Ostigard e Juan, così ho scelto l'esperienza di quest'ultimo. Ha fatto bene, è un leader di questa squadra".

E poi, ancora, riguardo il rigore fallito da Raspadori e la scelta da parte di Osimhen di lasciarglielo battere: "Peccato per Raspadori che ha sbagliato. Ma tutti i più grandi sbagliano. Osimhen gli ha lasciato la palla per il rigore, è segno di un grande attaccante. Ruolo Raspadori? Si tratta di un giocatore offensivo, farà gol e assist. Può giocare in tre ruoli dietro la punta, anche esterno o mezz'ala. Va sfruttato, sono contento per lui".

Chiusura finale su Kvaratskhelia, tornato in campo contro il Sassuolo e risultato subito decisivo con un assist: "Kvara ha avuto una preparazione molto spezzata. Su cinque settimane ne ha fatte forse due o due e mezzo. Penso fosse meglio per lui entrare in corso, con gli avversari stanchi. Ha fatto tutta la settimana normalmente, è tornato".