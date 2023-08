Diretta Napoli-Sassuolo: ora LIVE la partita di oggi

20:15

"Napoli, fatta per Lindstrom"

Mentre il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo, dalla Germania sono sicuri: Lindstrom è in viaggio verso l'Italia. A riportarlo è BILD, che spiega come il calciatore dell'Eintracht Francoforte sia il prescelto per sostituire Lozano, ormai pronto ai saluti. QUI MAGGIORI INFORMAZIONI

20:00

Rinnovo Kvaratskhelia, l'agente è in città

Nonostante sia tra i più attesi del Napoli dopo l'assenza contro il Frosinone, Kvaratskhelia inizierà la sua partita col Sassuolo dalla panchina. E intanto, è ormai a un passo il rinnovo del suo contratto. L'agente Mamuka Jugeli è in città per discutere con la dirigenza azzurra dell'adeguamento dell'ingaggio del georgiano e del suo prolungamento.

19:43

La formazione ufficiale del Sassuolo

Pochi minuti e c'è subito l'undici titolare scelto da Dionisi per il suo Sassuolo. Come annunciato dall'allenatore neroverde, non c'è Berardi, rimasto out dai convocati. Presente invece Boloca dal primo minuto, così come Toljan e Vina.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Boloca, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurientè. All. Dionisi

19:40

Napoli-Sassuolo, la formazione ufficiale degli azzurri

Manca solo un'ora alla gara tra Napoli e Sassuolo. E sono già note le formazioni ufficiali. Nonostante il rientro tra i convocati, Kvaratskhelia partirà dalla panchina. C'è anche Olivera.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia

Napoli-Stadio Diego Armando Maradona