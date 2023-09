Lindstrom: "Mi voleva il Liverpool, ma ho scelto Napoli per un motivo"

Jesper Lindstrom ha scelto il Napoli nonostante la corte del Liverpool. Lo ha rivelato proprio l'esterno danese parlando a Tipsbladet dal ritiro della nazionale (è uno dei quindici giocatori di Garcia in giro per il mondo) e raccontando della scelta di lasciare l'Eintracht per ripartire dall'Italia: "C’era anche il Liverpool su di me, ma quanti minuti avrei avuto a disposizione per giocare? Sarebbe stato intelligente andare al Liverpool? Tifo Liverpool, quindi sarebbe stata un’avventura follemente interessante, ma se non gioco, tanto vale sedermi e guardarli in TV per un altro club".