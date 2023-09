Napoli, il punto sugli acquisti: quanto li sta impiegando Garcia e i ruoli

Sessantasette sono i minuti in campo in tre partite per i tre volti nuovi del Napoli: Natan, Cajuste e Lindstrom. In realtà è una somma da dividere in due dato che il difensore centrale, arrivato per sostituire Kim, non ha ancora debuttato. Il primo a esordire è stato lo svedese Cajuste, titolare a Frosinone. Non è andata benissimo, lo ha ammesso lo stesso calciatore che si è riscattato nel finale di gara con il Sassuolo. Ha voglia di riscatto immediato anche Lindstrom, in campo un quarto d'ora con la Lazio e vicino al gol nel finale quando ha fallito una buona chance da ottima posizione.