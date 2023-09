Napoli: i neri per caso, una partita a cappelle

D

i

sorientamento, pessimismo, nervosismo e cattiva digestione allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina dopo la sconfitta con la Lazio

La maglia nera non me l’aspettavo, dice don Ciccio portiere di palazzo. Neri per caso, commenta Salvatore pittore di alici. Per una partita a cappelle, sottolinea Saverio Malaspina ragioniere. Gli azzurri per mezz’ora sono stati fortissimi, obietta don Ciccio portiere di palazzo. Quelli erano i veri per caso, annota Salvatore pittore di alici. Il presidente non parla, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ha i neri a fior di pelle, commenta don Ciccio portiere di palazzo.