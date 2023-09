Politano, parla l'agente: "Vorrebbe legarsi a vita col Napoli. Sul rinnovo..."

Matteo Politano è stato uno dei punti fermi di Garcia in questo avvio di stagione. Con il Genoa, sabato, sarà certamente out per infortunio , ma conta di rientrare per la Champions League. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha svelato un retroscena relativo all'estate appena trascorsa: " Nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano . Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso".

La volontà di Politano per il futuro

Nulla, però, è ancora precluso, infatti Giuffredi a Tmw aggiunge: "Vorrebbe legarsi al Napoli a vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città". Ora testa al campo, dunque, ma in futuro potrebbero esserci spiragli per il rinnovo e dunque per una lunga permanenza in azzurro. Per la gara col Genoa, intanto, sono in due a scaldarsi: Garcia sfoglia la margherita.