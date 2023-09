Retroscena Napoli, Natan doveva esordire contro il Genoa: il motivo del cambio

Il brasiliano Natan , scelto come erede di Kim in difesa, non ha ancora esordito con la maglia del Napoli dopo quattro giornate di campionato. L'ex Bragantino poteva scendere in campo dal primo minuto a Marassi contro il Genoa , poi Garcia ha cambiato idea optando per Ostigard accanto a Juan Jesus che è diventato, al momento, l'insostituibile al centro della difesa.

Garcia e il retroscena sui difensori da schierare

Proprio l'allenatore del Napoli, al termine della gara pareggiata contro la squadra di Gilardino, ha motivato così la sua scelta: "L'idea era far giocare Natan con Rrahmani, quando abbiamo deciso di non far giocare Rrahmani per non rischiare sono cambiati i piani. Non potevo cambiare tre difensori su quattro". Per Natan ora la speranza è di debuttare tra Braga e Bologna e dunque nelle prossime due trasferte che attendono il Napoli.