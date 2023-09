Diretta Genoa-Napoli: segui la partita di oggi LIVE

GENOVA - Tutto pronto per la sfida del Luigi Ferraris tra Genoa e Napoli, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

20:28

Gilardino: "Napoli forte, faremo una partita tosta"

"Ho fatto scelte in base al lavoro settimanale. Chi gioca e chi entra deve essere determinante". Così l'allenatore del Genoa Gilardino a Sky nel prepartita: "De Winter? Meritava una possibilità, vogliamo vederlo in una partita impegnativa. E il nostro tifo deve essere un valore aggiunto. Sappiamo che il Napoli è forte, ma vogliamo fare una partita tosta".

20:23

Classifiche a confronto

Nelle prime tre giornate di campionato il Genoa ha raccolto tre punti: una vittoria (con la Lazio) e due sconfitte (Fiorentina e Torino). A quota 6 il Napoli, che ha battuto Frosinone e Sassuolo, ma ha perso con la Lazio.

Classifica Serie A

20:15

Dirige Fabbri di Ravenna

A dirigere l'incontro c'è l'arbitro Fabbri di Ravenna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Scarpa e dal quarto ufficiale Feliciani. Al Var Marini e Paganessi.

20:01

Gilardino attacca con Retegui e Gudmundsson

Gilardino opta per il 4-4-2: coppia d'attacco Retegui-Gudmundsson, mentre Malinovskyi parte dalla panchina

19:55

Garcia lancia Ostigard ed Elmas

Per Garcia novità in mezzo alla difesa: a far coppia centrale con Juan Jesus l'allenatore schiera Ostigard (al posto di Rrahmani). In attacco c'è Elmas. Raspadori e Lindstrom partono dalla panchina.

19:50

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Haps. Allenatore: Alberto Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Isasiak, Natan, Rrahmani, Simeone, Politano, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Zanoli, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Rudi Garcia.

Genova, Stadio Luigi Ferraris