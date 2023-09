Simeone, foto virale sui social dopo cambio Kvara-Zerbin: la sua reazione è chiara

Le telecamere lo hanno inquadrato al minuto 88 poco prima dell'ingresso in campo di Zerbin. Simeone già era a conoscenza della decisione del proprio allenatore di non puntare su di lui o su Lindstrom per sostituire Kvaratskhelia ( che Garcia deve ora rilanciare ) nei minuti finali della sfida pareggiata contro il Genoa. Una sostituzione che ha fatto discutere e che ha sorpreso lo stesso georgiano che ha avuto una reazione a caldo al momento del cambio .

Cosa ha fatto Simeone dopo il cambio?

L'argentino, rimasto in panchina, non ha fatto salti di gioia. Lo scatto mentre osserva il campo ha fatto il giro dei social. Un'immagine divenuta virale. Il Cholito è fermo a venti minuti in stagione nonostante il Napoli avesse dovuto recuperare le ultime due gare. Non sarà stato felice di restare in panchina neppure Lindstrom, l'ultimo acquisto, pagato 25 milioni, prelevato dall'Eintracht. Anche lui è rimasto a guardare. Per ora.