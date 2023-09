Kvaratskhelia polemico: la reazione al cambio di Garcia in Genoa-Napoli

Al minuto 89 della sfida tra Genoa e Napoli , quando Politano aveva appena pareggiato, Garcia opta per un altro cambio: fuori Kvaratskhelia, dentro Zerbin . Una mossa a sorpresa che stupisce tutti, anche lo stesso Kvara, che esce dall'altra parte del campo e con le mani sembra voler dire "Ma che fai? Ma perché?". Kvara, mai una parola fuori posto in un anno di Napoli, non la prende per niente bene.

La risposta di Kvaratskhelia al momento del cambio

Cammina lentamente dirigendosi in panchina e fissando il proprio allenatore. Mancava un minuto più recupero e il Napoli voleva vincerla. Kvara, out a Frosinone e subentrato con il Sassuolo, era già stato sostituito contro la Lazio al minuto 70, Garcia si giustificò dicendo che non era ancora al top, stavolta l'allenatore del Napoli ha spiegato che Zerbin "si allena bene in allenamento e meritava una chance". Ma la sua è stata una mossa che il talento georgiano non ha preso troppo bene...