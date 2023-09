Braga-Napoli, Bruma avvisa Kvaratskhelia: "Deve stare attento..."

Tutto pronto per l'inizio del cammino del Napoli in Champions League, esperienza che non è iniziata nel migliore die modi . L'esordio vede i campioni d'Italia impegnati in trasferta contro il Braga . Impegno sulla carta alla portata della squadra di Garcia , che però nasconde qualche insidia. Tra gli uomini più pericolosi c'è sicuramente Bruma, che ha presentato la partita.

Braga-Napoli, le parole di Bruma

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ho grande fiducia, la squadra è calma e pronta per la prima gara di domani. è fondamentale per tutti, per noi e per i tifosi, sappiamo che non è una gara facile perché il Napoli è una bella squadra, ma faremo tutto il possibile. Il Napoli è una squadra molto forte, ha diversi buoni giocatori, ma siamo tranquilli per fare una buona prestazione. Kvaratskhelia? È un buon giocatore, ho visto le ultime partite ma deve stare attento se vorrà vincere".