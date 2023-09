Insigne 'dimentica' Maradona per Messi, ma poi si corregge: il paragone scatena i social

Lorenzo Insigne ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Dopo aver sfidato Leo Messi nel match tra Inter Miami e Toronto, finito 4-0 per la squadra della Pulce che nell'occasione si è anche infortunato, l'ex capitano azzurro ha postato una foto con l'argentino in cui ha scritto "Con il miglior giocatore della storia". Un post che ha scatenato centinaia di commenti e forti reazioni da parte dei napoletani. Per quale motivo? L'aver "dimenticato" Maradona.