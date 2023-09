Caso Osimhen, i tifosi del Napoli si schierano sui social: le loro reazioni

Cosa hanno scritto sui social i tifosi del Napoli?

"Conta solo la maglia" è uno dei commenti più ricorrenti dei tifosi, ovvero la necessità di identificarsi solo sulla squadra e mai sui singoli. Altri tornano alle scelte estive: "Osimhen andava venduto a luglio", e ancora "grave errore non averlo ceduto agli arabi". Altri ipotizzano una scelta drastica per stasera, "vada in tribuna, deve giocare Raspadori prima punta", anche se Garcia come detto lo ha inserito nella lista dei convocati. Infine, "non capisco a cosa servano questi comportamenti, se vuole andare via è liberissimo di farlo".