Osimhen, il retroscena sul gol in Napoli-Udinese: il motivo dell'abbraccio a Lindstrom

Ma dove sta andando? Lo avranno pensato in molti quando hanno visto Victor Osimhen correre verso la panchina del Napoli dopo la rete del 2-0 all'Udinese festeggiata lasciandosi abbracciare dai compagni ma senza esultare in modo euforico. L'attaccante nigeriano va da Lindstrom, magari il vecchio Jesper se la sentiva e gliel’aveva annunciato il possibile gol per provare a mettere da parte le polemiche delle ultime ore.