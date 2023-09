Balotelli a sorpresa: "Osimhen mi ha deluso", e spiega il motivo

La premessa è d'obbligo: "Osimhen è un mio amico, ma con l'Udinese mi ha deluso". Motivo? Non aver calciato il rigore poi trasformato da Zielinski . A dirlo è Mario Balotelli . L'ex attaccante di Inter e Milan è intervenuto a TvPlay e ha commentato le ultime vicende legate al bomber del Napoli : " Doveva calciare lui il rigore e non Zielinski. Victor ha personalità, questo non si può negare. Il gol che fa è complicato, non pensate sia facile".

Balotelli e il caso dei video sui social

L'attuale centravanti dell'Adana Demirspor parla anche dei video apparsi e poi rimossi sui canali social del Napoli (che ha fatto chiarezza con un comunicato): "Quei video sono una roba senza senso. Non capisco perché hanno postato una roba del genere. Ci vuole rispetto, non si scherza in questo momento su Osimhen. Anche Osimhen ha sbagliato a togliere le foto dal suo profilo, perché i tifosi non hanno fatto nulla. A me una cosa del genere avrebbe fatto infuriare".