Napoli, quando rientrano Rrahmani e Juan Jesus? Novità da Castel Volturno

Si concluderà ancora una volta con Ostigard accanto a Natan in difesa il primo tour de force stagionale per il Napoli . La coppia di centrali è chiamata agli straordinari dato che sono al momento loro gli unici disponibilità di ruolo per Garcia. Rrahmani e Juan Jesus, infatti, torneranno dopo la sosta.

Come stanno Rrahmani e Juan Jesus?

Questa mattina alla ripresa degli allenamenti, con Gollini, entrambi hanno svolto allenamento personalizzato in campo. L'ex centrale del Verona aveva rimediato una lesione del muscolo semimembranoso della coscia sinistra mentre Juan Jesus una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Entrambi si prenotano dunque per rientrare dopo la sosta per le nazionali. Il Napoli tornerà in campo il 21 ottobre per affrontare in trasferta il Verona.