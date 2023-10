Mario Rui, l'agente: "Garcia ha mentito. Vi spiego tutto"

Cosa ha detto l'agente di Mario Rui a Garcia?

Proprio Mario Giuffredi approfondisce la questione: "Garcia ha inventato tutto nelle sue dichiarazioni, parlando del rapporto tra me e Mario Rui". Lo ha detto intervenendo a Tv Play: "Mario Rui è uno dei miei primi giocatori, lo seguo da 13 anni, fa parte della mia famiglia personale. Se la tua intenzione era mettere me contro il giocatore ha completamente sbagliato bersaglio. Ha mentito perché oggi sto replicando ed il mio calciatore non mi ha certo impedito di rilasciare questa intervista".

Il retroscena sul ruolo del ds Meluso

Giuffredi aggiunge un particolare alla vicenda che vede protagonista il terzino del Napoli: "Sono rimasto profondamente deluso dal direttore Mauro Meluso. In questa storia ha svolto un lavoro non positivo. Se tu, al mattino, chiami un mio giocatore e gli chiedi di andare a chiarire con il suo allenatore e Mario Rui, il primo del gruppo che vuol lavorare serenamente, va a colloquio con l’allenatore e chiarisce alcuni aspetti, dopo devi esser sicuro che la questione non debba avere strascichi. Dopo la conferenza di Garcia, ho chiamato Meluso e mi ha spiegato che Mario Rui mai ha detto quelle parole”.