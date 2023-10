Conte alla festa Juve, la risposta che fa sperare i tifosi del Napoli

Antonio Conte è un uomo navigato. E' nel calcio da troppo tempo per non sapere come vanno le cose e per questo, quando Sky lo intervista alla festa per i 100 anni della proprietà Agnelli alla Juventus, sa perfettamente che arriverà una domanda sul suo futuro e, in particolare, sul Napoli. La risposta è diplomatica da una parte ma, dall'altra, non sbarra le porte a un futuro azzurro. Perché un uomo - e un allenatore - diretto come Conte se vuole sa come chiudere. E, in questo caso, non chiude. Ecco le sue parole: "Per adesso mi godo la famiglia. Ho fatto una scelta precisa nel momento in cui ho scelto di fermarmi con il Tottenham. Di base c’è la volontà di riposare e di godermi la famiglia. Nel percorso, poi, possono succedere tante cose. Penso a godermi questa atmosfera". Incalzato sul Napoli, con i tifosi che aspettano notizie e sperano che sia lui il successore di Garcia (o di Spalletti, in realtà), Conte glissa: "Bisogna avere rispetto e educazione. Godiamoci questa serata". Maglia bianconera numero 8, Conte per una notte ha, davvero, pensato solo alla Juventus, immerso nel passato più o meno recente: "Alcuni ragazzi che giocano qui sono stati miei giocatori, altri miei ex compagni. E' il tempo che passa". Da domani, però, dovrà occuparsi di presente e futuro. E di un Napoli che pressa più che mai.