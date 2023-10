Conte e il Napoli: la pizza e il retroscena prima della festa Juve

Una serata a tinte bianconere quella vissuta da Antonio Conte che insieme a ex calciatori e allenatori ha partecipato ai 100 anni della proprietà Agnelli nella serata “Together, a Black & White Show”. In parte il pensiero è però lontano da Torino, precisamente a Napoli da dove è arrivato forte e chiaro l'interesse di De Laurentiis per il tecnico, il preferito per prendere il posto di Garcia.