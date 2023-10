Napoli, si è offerto un allenatore spagnolo: chi è

Napoli, chi è Lopetegui

Si tratta di Julen Lopetegui, classe 1996, ex portiere. Nell’ultima stagione ha allenato in corsa il Wolverhampton in Premier League. La stagione l'ha chiusa al 13° posto. Prima aveva allenato per tre anni e mezzo il Siviglia, mentre nel 2018 era durato solamente quattro mesi sulla panchina del Real Madrid. Era stato scelto dopo l’addio di Zidane. Le cose non hanno funzionato nella capitale. In carriera ha guidato anche la Spagna e varie selezioni Under. Altre esperienze le ha maturate con Porto e Rayo Vallecano.