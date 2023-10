Cosa pensa Conte del Napoli: l'analisi della squadra

Allenatore Napoli , da Garcia a Conte ? Tifosi del Napoli scatenati sui social dove, oltre a inondare di commenti l'ultima foto postata dall'ex allenatore tra le altre di Juve , Inter e Tottenham , si sono presi la briga di andare a rispolverare la più recente dichiarazione resa dal tecnico sul club azzurro: di cui potrebbe diventare il timoniere nel caso in cui il collega francese fosse esonerato e De Laurentiis optasse per ingaggiarlo al suo posto.

Conte sul Napoli di Spalletti, Osimhen, Kvara e De Laurentiis

Lo scorso 13 giugno Conte fu premiato con il "Timone d'Oro" ad Arezzo e in conferenza stampa quando gli fu chiesto un commento sul Napoli campione d'Italia commentò: "Faccio i complimenti ai calciatori del Napoli, a Luciano e al club. Vincere a Napoli non è facile, la piazza è vicina e umorale. Spalletti ha fatto qualcosa di importante. La società ha preso giocatori adatti e ha gestito l'ambiente. Il Napoli ha fatto un bel calcio, sono stati bravi. Nonostante un calcio molto propositivo erano organizzati anche nel riconquistare la palla".

Su singoli aggiunse: "Hanno trovato giocatori come Kvaratskhelia e Kim, che sono stati importantissimi. Lobotka e Osimhen sono cresciuti in maniera esponenziale. Spalletti è stato bravo a portare i suoi giocatori a competere attraverso l'equilibrio. In fase di non possesso poi hanno fatto cose egregie. È un peccato che si sia interrotto il percorso di Spalletti al Napoli e lo dice uno che ha interrotto tanti percorsi. La base era solida e Spalletti avrebbe potuto vincere ancora, ma bisogna rispettare la scelta, a volte si arriva in fondo che si è prosciutati. Penso comunque che avrebbero potuto aprire un bel ciclo". Parole ricondivise attraverso Tik Tok che sono divente virali nelle ultime ore. Superfluo sottolineare il perché.