Diretta allenatore Napoli, da Garcia a Conte: segui la giornata LIVE

Continua a tenere banco il futuro di Rudi Garcia . Il tecnico del Napoli è in bilico dopo i recenti risultati negativi della squadra azzurra. All'orizzonte c'è l'idea rappresentata da Antonio Conte , nome che ha già fatto infuocare la piazza.

13:20

Napoli, si è offerto un allenatore spagnolo

C'è un tecnico spagnolo, ex Real Madrid, che si è offerto al Napoli di De Laurentiis. Scopri chi è

13:10

Conte, la pizza napoletana prima del centenario degli Agnelli

Prima della festa relativa al centenario degli Agnelli, Antonio Conte ha gustato una pizza napoletana al ristorante di Ciro Ferrara. Un segnale? Leggi tutto

13:00

Garcia è arrivato alle 12 in Italia

Garcia è tornato a Castel Volturno per dare il via agli allenamenti senza i nazionali. Il tecnico è atterrato alle ore 12 a Capodichino, senza rilasciare dichiarazioni, dopo aver trascorso dei giorni di riposo in Francia

Konami Training Center - Castel Volturno