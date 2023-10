Dall'Argentina confermano: "Il Napoli ha contattato Gallardo"

Arrivano conferme dall'Argentina sull'interesse del Napoli per Marcelo Gallardo. Il tecnico ex River Plate è tra i nomi monitorati dal club di De Laurentiis dopo il no di Conte qualora Garcia dovesse continuare a non convincere in panchina. Un altro è quello di Tudor, fermo dopo l'esperienza al Marsiglia conclusa col terzo posto e la conquista della Champions League.