Garcia, rileggi le parole in tv e sala stampa dopo Verona-Napoli

18:30

Garcia, il monito di Meluso

18:00

Garcia ritrova il Napoli con una mossa alla Spalletti

Raspadori decisiva nella vittoria azzurra al "Bentegodi": ha giocato per la prima volta nel suo ruolo. La scelta didecisiva nella vittoria azzurra al: ha giocato per la prima volta nel suo ruolo. Garcia vince con una mossa alla Spalletti (LEGGI TUTTO).

17:49

Garcia: "Bello avere De Laurentiis vicino alla squadra"

Sulla presenza di De Laurentiis a Castel Volturno: "Il presidente ha fatto tutti i ritiri con noi, è bello avere il presidente vicino alla squadra perché non è così in tutti i club".

17:48

Garcia: "Fare risultato a Berlino, poi penseremo al Milan"

Garcia guarda avanti: "Bisogna recuperare i giocatori che tornano scarichi dalla Nazionale, bisogna vincere martedì poi potremmo pensare alla grande sfida contro il Milan in casa ma prima fare un risultato positivo a Berlino è importante".

17:45

Verona-Napoli, Garcia: "Ci sta pensare alla Champions, ma..."

Garcia ha aggiunto: "Ci sta forse pensare un po' di più alla Champions League di martedì, ci sta meno prendere un goal dove c'è stata mancanza di comunicazione".

17:42

Verona-Napoli, Garcia: "Non esiste la partita perfetta"

Garcia in conferenza stampa: "Non c'è mai una partita perfetta, abbiamo fatto la partita che volevamo fino al sessantesimo, non dimentico che avremmo dovuto fare più gol anche se sarebbe stato possibile prenderne un altro senza Alex Meret".

17:40

Garcia sulle esclusioni di Elmas e Olivera

Garcia ha spiegato le esclusioni di Elmas e Olivera: "Elmas è tornato dalla sua nazionale con un fastidio, abbiamo fatto di tutto per recuperarlo ma era troppo rischioso. Come far entrare Olivera. Ho prefeirito non rischiarli".

17:30

Garcia e l'esultanza di Kvara: "Basta che..."

Garcia ha parlato anche dell'esultanza di Kvara: "Sa perché Kvara esulta mimando la freccia? Basta che non la prendo io la freccia".

17:26

Garcia su Kvaratskhelia

Su Kvaratskhelia: "Già dalla partita contro l'Udinese è tornato, ora attacca in modo sciolto e quando è così pesa sulla difesa avversaria e fa la differenza per lui e, ovviamente, anche per noi: è stato decisivo, sono contento per lui".

17:22

Garcia: "Ora sotto con la Champions"

La gestione del vantaggio: "Bisogna congelare la partita senza subire gol. Durante gli ultimi trenta minuti gli avversari hanno tirato più che nei precedenti sessanta. Psicologicamente ci può stare, martedì abbiamo la Champions".

17:20

Verona-Napoli 1-3, Garcia su Raspadori

Garcia ha poi parlato di Raspadori: "Giacomo lega il gioco. Ci serviva tanto per avere un gioco offensivo di qualità. Meglio non avere assenze, ma io ero tranquillo avendo due giocatori offensivi come lui e Simeone. Abbiamo fatto tre gol, potevamo farne di più ma anche, senza Meret, subirne di più".

17:21

Napoli, Garcia: "Menzione speciale per Meret"

Rudic Garcia ha parlato a Dazn dopo il 3-1 al "Bentegodi" contro il Verona: "Era importante vincere, come sempre. Sul 3-0 normalmente la partita è finita, invece abbiamo preso un gol con un po' di sfortuna e li abbiamo rimessi in partita. Il nostro tridente offensivo ha fatto molto bene. Menzione speciale al nostro portiere Meret, che ha fatto un'ottima partita".

17:20

Verona-Napoli, parla Garcia

Rudi Garcia è pronto a parlare dopo Verona-Napoli 1-3. Un successo fondamentale per gli azzurri e per l'allenatore francese.

Verona - Stadio Bentegodi