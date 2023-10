Napoli, tieniti stretto Politano e Raspadori. Milan, tieniti stretto Giroud (ma Leao dov'è?)

Garcia la riprende con i cambi, Pioli deve ritrovare Leao

Rotolato sul'orlo del baratro al'intervallo, Garcia ha azzeccato i cambi: fuori Mario Rui, Rrhamani ed Elmas, dentro Simeone, Olivera, Ostigard. La musica è cambiata con Raspadori che ha giocato benissimo fra le linee, alle spalle di Simeone. Attonito, Pioli è stato testimone di come il Milan ha buttato via due punti, per dirla con Giroud. Il quale, a caldo, per tre volte davanti alle telecamere ha schiettamente confessato di essere frustrato, rispettando la scelta di Pioli che l'ha sostituito, tuttavia non digerendola per niente. Atteggiamento comprensibile nei panni di un autentico campione che desiderava rimanere in campo fino all'ultimo secondo per cercare di vincere, magari facendo il tris. Di certo, il primo problema di Pioli non è gestire la reazione di Giroud, ma ritrovare Leao, lontano le mille miglia dal rendimento che il Milan si aspetta da un talento del suo calibro. Così come contro la Juve e il Psg, il portoghese ha steccato di nuovo. Il suo contributo alla manovra offensiva è pressoché impalpabile e d'altra parte, i numeri schiacciano le parole: 7 partite di campionato, 2 con la Nazionale. nessun gol. Quando suona la sveglia?