Il Newcastle per sostituire Tonali pensa ad un vecchio obiettivo del Napoli

Gabri Veiga di nuovo in Europa pochi mesi dopo il suo passaggio in Saudi Pro League? A scriverlo è il portale Fichajes che parla dell'interesse del Newcastle per il talentuoso centrocampista spagnolo inseguito per diversi mesi dal Napoli prima della svolta con l'ok al trasferimento all'Al Ahli .

La strategia del Newcastle per Gabri Veiga

Il Newcastle avrebbe individuato in Gabri Veiga il rinforzo perfetto per il centrocampo in virtù della squalifica di Tonali che dovrà restare fermo dieci mesi e dunque mancherà per tutta la stagione. L'idea del club inglese sarebbe quella di provarci per il mercato di gennaio. L'ex Celta Vigo nonostante abbia accettato solo pochi mesi fa di trasferirsi in Arabia non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare quanto prima in Europa.