Napoli, i convocati per l'Union: Garcia ritrova un titolare

Natan torna a disposizone di Rudi Garcia. Il difensore brasiliano, squalificato contro la Salernitana, è stato inserito nell'elenco dei convocati per la sfida del Napoli contro l'Union Berlino. Difesa al completo con Rrahmani ormai recuperato da giorni. L'unico indisponibile per la sfida del Maradona è Victor Osimhen, atteso in queste ore in Italia e, come rivelato dallo stesso Garcia, pronto a rientrare in campo subito dopo la sosta.