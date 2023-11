La stampa estera infierisce sul Napoli: "Resuscitato l'Union"

Non basta Politano al Napoli per battere l'Union Berlino. La rete di Fofana spezza il digiuno da punti durato dodici partite per i tedeschi. La stampa estera conosceva bene la lunga striscia di sconfitte consecutive per la formazione ospite e proprio l'aver interrotto la serie di risultati negativi è la grande sorpresa per Diario As, in Spagna, che titola: "Il Napoli resuscita l'Union" e nelle pagine interne aggiunge: "Il Napoli perde una grande occasione contro una squadra disperata reduce da 12 sconfitte consecutive".