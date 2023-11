Napoli, dopo la rabbia di ieri De Laurentiis di nuovo a Castel Volturno

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al centro sportivo di Castel Volturno . Anche dopo la gara pareggiata contro l'Union Berlino ha scelto di stare accanto alla squadra e all'allenatore. La sua al Konami Training Center è una presenza fissa da un mese . Dalla gara persa con la Fiorentina, approfittando della sosta per le nazionali, De Laurentiis ha seguito tutti gli allenamenti accanto a Garcia e ha scortato il Napoli sia in casa che fuori nelle trasferte di Verona, Berlino e Salerno.

De Laurentiis, la reazione dopo Napoli-Union

De Laurentiis dopo la gara pareggiata contro l'Union è apparso arrabbiato, e di brutto, ma ovviamente non sono previsti ribaltoni. Il presidente del Napoli seguirà la preparazione della partita contro l'Empoli, in programma domenica al Maradona alle 12.30, e si aspetta una vittoria per concludere senza altre delusioni il ciclo di sei gare da una sosta all'altra. Al momento il bilancio è di tre vittorie e due pareggi contro Milan e Union. Entrambi in casa. Dove il Napoli non vince dal 27 settembre.