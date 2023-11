La cifra esatta persa dal Napoli per non aver vinto contro l'Union

Il pareggio del Napoli contro l'Union Berlino ha frenato l'accesso anticipato agli ottavi di finale di Champions League . Il discorso è semplicemente rimandato, la squadra di Garcia ha ampie chance di centrare l'obiettivo, mal che vada al Bernabeu basterà pareggiare in casa col Braga all'ultima giornata per garantirsi il pass per la fase successiva del torneo.

De Laurentiis e la reazione al pareggio in Champions

Eppure De Laurentiis, ieri a Castel Volturno, non ha gradito il risultato maturato mercoledì al Maradona. Ma il suo umore non dipendeva solo dalla mancata ipoteca sulla qualificazione. In caso di vittoria contro l'Union, infatti, il club avrebbe incassato 2,8 milioni dalla Uefa, invece il pareggio ha portato nelle casse societarie appena 930mila euro, dunque una perdita complessiva di 1,87 milioni per il gol subito e la mancata vittoria.