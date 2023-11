Napoli qualificato agli ottavi di Champions se: cosa serve e le combinazioni

Con una vittoria contro l' Union Berlino , il Napoli poteva ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League . Ma al Maradona è arrivato solo un punto: 1-1 tra la squadra di Garcia e i tedeschi che hanno risposto con la rete di Fofana al gol di Politano . Qualificazione al prossimo turno che comunque rimane più che fattibile per gli azzurri.

Napoli, le combinazioni per gli ottavi

Tutto ovviamente si basa sul risultato della partita tra Real Madrid e Braga. Se gli ospiti perdono, il Napoli nella prossima giornata si qualificherebbe o vincendo al Bernabeu, o pareggiando contro il Real Madrid con il Braga che non vince contro l'Union Berlino. Potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta a Madrid nel caso in cui il Braga perde contro l'Union Berlino.

Napoli agli ottavi se: le altre combinazioni

Se invece Real Madrid e Braga dovessero pareggiare, la squadra di Rudi Garcia sarebbe aritmeticamente qualificata al prossimo turno se batte il Real oppure se pareggia a Madrid e il Braga perde contro l'Union Berlino. Infine, se dovesse accadere un clamoroso ribaltone con il Braga che batte il Real Madrid al Bernabeu, il Napoli sarebbe sicuro del passaggio agli ottavi di finale di Champions League con una vittoria contro il Real Madrid e la sconfitta del Braga contro l'Union Berlino.