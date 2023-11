Napoli, Garcia fa la valigia anche nel presepe

La sconfitta con l'Empoli ha esasperato gli animi dei tifosi del Napoli , i quali hanno chiesto a più riprese l'esonero di Garcia al presidente De Laurentiis. Il massimo dirigente azzurro sta riflettendo sul futuro del tecnico francese , in procinto di lasciare Napoli a pochi mesi dalla firma dopo l'addio di Spalletti.

Esonero Garcia, spunta la statuetta del presepe

Sul possibile esonero di Garcia, non poteva mancare l'opera di Genny Di Virgilio. Il maestro di San Gregorio Armeno ha realizzato una statuetta in cui si vede l'allenatore con in mano una valigia, a sottolineare la possibile partenza dopo i recenti risultati negativi. Una immagine che ha già fatto il giro dei social, apprezzata tra l'altro da molti tifosi arrabbiati.