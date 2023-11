Napoli, contatti tra De Laurentiis e Mazzarri: cosa sta succedendo

Contatti tra Mazzarri e De Laurentiis

De Laurentiis ha avuto dei contatti con Mazzarri per sondarne la disponibilità e per valutarne le motivazioni. I contatti sono stati positivi. Mazzarri accetterebbe anche un contratto di sette mesi fino al termine della stagione. Potrebbe essere decisivo l'incontro con il presidente. Nel suo staff potrebbe esserci anche l'ex difensore azzurro, Salvatore Aronica. De Laurentiis vuole velocizzare i tempi, tant'è che il suo obiettivo è quello di annunciare in giornata il nuovo allenatore, in modo che domani possa essere presente a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti.