Dallo show in Champions al primo trofeo: cosa ricordiamo di Mazzarri a Napoli

A volte possono ritornare . Walter Mazzarri , anni 62, l'ultima esperienza in panchina a maggio del 2022 a Cagliari, ha allenato il Napoli dal 2009 al 2013. Arrivò per sostituire Donadoni e poi, quattro anni dopo, ripartì dall'Inter dopo il secondo posto conquistato in campionato. Si tratta dell'allenatore più longevo da quando De Laurentiis è presidente . Ora è con Tudor il principale candidato alla sostituzione di Garcia .

Mazzarri al Napoli: il primo trofeo

Sono stati anni d'oro, quelli della svolta, le prime apparizioni in Champions League, la crescita di Hamsik e Lavezzi, i gol di Cavani, la Coppa Italia vinta contro la Juve nel 2012, il suo primo trofeo da allenatore. Anni che i tifosi del Napoli difficilmente cancelleranno. Mazzarri, che a Napoli era stato vice di Ulivieri nel 1998/99, arrivò con Bigon a ottobre 2009 dopo una sconfitta a Roma. De Laurentiis fece rivoluzione salutando Marino e Donadoni.

Champions, impresa sfiorata. E quanti gol Cavani

L'esordio fu promettente: 2-1 al Bologna con gol di Maggio in pieno recupero. Gli anni di Mazzarri si ricordano anche per le reti in extremis: il suo Napoli, che giocava col 3-4-2-1, non mollava mai. Con lui in panchina il Matador Cavani segnò 104 gol in tre stagioni. Il Napoli nel 20112 sfiorò i quarti di Champions uscendo solo ai supplementari contro il Chelsea (poi vincitore della coppa) dopo aver vinto 3-1 al San Paolo. Ai gironi eliminarono il City di Mancini. Un'impresa storica.