Napoli, c'è una novità sul recupero di Osimhen: le ultime

Victor Osimhen procede nella sua tabella di lavoro per rientrare in campo dopo la sosta. La speranza di Mazzarri, che ieri l'ha conosciuto e con cui si è intrattenuto diversi minuti durante l'allenamento congiunto con la Juve Stabia, è di riaverlo a disposizione già per la gara di Bergamo del 25 novembre contro l'Atalanta.

Napoli, le ultime su Osimhen e Demme

Intanto, oggi, l'attaccante del Napoli ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme, invece, ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo. Mazzarri ha dato appuntamento alla squadra lunedì prossimo, nella settimana del suo ritorno in panchina. Due giorni di riposo e poi si ripartirà: verso Atalanta-Napoli.