Napoli, da Kvaratskhelia a De Laurentiis: quanti protagonisti scudetto ai Globe Soccer Awards

Da De Laurentiis a Giuntoli, da Osimhen a Kvaratskhelia, dalla scrivania al campo: sono tanti i protagonisti del Napoli che pochi mesi fa ha vinto lo scudetto tra i candidati ai Dubai Globe Soccer Awards con premiazione prevista il 19 gennaio. Ci sarà l'imbarazzo della scelta per il titolo di Best Men's Player e nell'elenco dei trenta candidati, com'era accaduto per il Pallone d'Oro 2023, ci sono diversi protagonisti del tricolore azzurro.