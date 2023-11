Garcia e la maledizione Real: la frase dopo i sorteggi che tutti ricordano

Il 1 settembre, vigilia di Napoli-Lazio, gara che coincise con la prima sconfitta stagionale per gli azzurri, intervenuto in conferenza stampa, Rudi Garcia commentava così i gironi di Champions League: "Il Real è un giusto ritorno delle cose visto che nella stagione 2015/16 avevo qualificato la Roma agli ottavi ma non mi era stato permesso di giocare questa doppia sfida".