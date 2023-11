Napoli, Manfredi a De Laurentiis: "Ecco perché è impossibile vendere lo stadio"

"Se Gaetano Manfredi riuscirà fuori dal legame che lo lega al consiglio comunale e mi dà lo stadio, prometto che nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d’Italia ". Così aveva parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima della gara contro il Real Madrid . Il sindaco di Napoli ha risposto al patron azzurro: " A noi fa molto piacere che la società voglia investire sullo stadio se presenta un progetto concreto con reali investimenti. Le condizioni fondamentali sono 2: che l’impianto risponda alle esigenze necessarie per ospitare eventi sportivi internazionali, come gli Europei. E che la capienza sia tale da poter permettere ad un alto numero di napoletani di andare allo stadio".

Napoli, le parole di Manfredi sullo stadio Maradona

Il primo cittadino di Napoli, su un tema da tempo attuale, ha aggiunto: "Se il Napoli fa un grande investimento per lo stadio noi lo discuteremo con i cittadini ma di fatto una proposta concreta non è ancora arrivata. Vendere lo stadio al momento è impossibile perchè fa parte del patrimonio disponibile. La soluzione migliore è darlo in concessione per 50 anni o 99 ma con le norme attuali è molto difficile percorrere questa strada".